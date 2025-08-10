Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çatma köyü yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.