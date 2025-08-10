Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çatma köyü yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa