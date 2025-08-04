Yüksekova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde seyreden 28 K 8742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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