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Yüksekova'da sürüye çarpan otomobilde maddi hasar oluştu, 4 koyun telef oldu

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Yüksekova'da sürüye çarpan otomobilde maddi hasar oluştu, 4 koyun telef oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Karlı ve Kamışlı köyleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil akşam saatlerinde yola inen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken 4 koyun telef oldu, yolda bekleyen hayvanlar çevre sakinlerinin yardımıyla kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı sürüdeki 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde Doski bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı ve Kamışlı köyleri arasındaki yolda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola inen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, 4 koyun ise telef oldu.

Olayı gören çevre sakinleri, başka bir kazanın yaşanmasını önlemek ve trafik akışını sağlamak amacıyla hızla bölgeye intikal etti. Vatandaşların yardımıyla telef olan ve yolda bekleyen koyunlar kısa sürede güvenli bir şekilde yoldan kaldırıldı.

Bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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