Yüksekova'da Orman Yangını İki Gündür Sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde yasaklı alanda çıkan orman yangını 2 gündür sürerken, ekipler söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgenindeki alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki gündür devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 2 gündür söndürmek için çalışmalar yürüten ekipler canla başla çalışıyor. Yangına askeri helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. - HAKKARİ