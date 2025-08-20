Yüksekova'da Orman Yangını İki Gündür Sürüyor

Yüksekova'da Orman Yangını İki Gündür Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde başlayan orman yangını iki gündür devam ediyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde yasaklı alanda çıkan orman yangını 2 gündür sürerken, ekipler söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgenindeki alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki gündür devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 2 gündür söndürmek için çalışmalar yürüten ekipler canla başla çalışıyor. Yangına askeri helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik

Tezahüratlarla AK Partililerin önüne çıkıp meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.