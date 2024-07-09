Yüksekova'da Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ