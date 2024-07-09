Yüksekova'da Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ