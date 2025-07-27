Yüksekova'da Mahsur Kalan Çobana Kurtarma Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanarak dağda mahsur kalan çoban, ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kaldığı bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı Köyü Su Altı mezrasında gece hayvanları otlatan 22 yaşındaki çobanın rahatsızlanması sonucu akrabaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım talebinde bulundu. Alınan ihbar üzerine Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAF) İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı. Ekiplerin köy yakınında bekletilen ambulansa ulaştırdığı çoban, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ