Yüksekova'da Maden Yüklü Tır Yangını

Yüksekova'da Maden Yüklü Tır Yangını
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madencilik amacıyla kullanılan bir tırın motor kısmından çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki maden yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezi çıkışında Cemal Arslan idaresindeki 52 AEP 767 plakalı maden yüklü tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede aracın kabin kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldi. Tır şoförü Cemal Arslan, seyir halindeyken aniden motor kısmından alevlerin çıkmaya başladığını ifade ederek, "Hemen aracı durdurup müdahale ettim ancak yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yetişti ve yangını söndürdü. Allah onlardan razı olsun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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