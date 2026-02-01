Haberler

Hakkari'de ahırın çatısı çöktü: 2 hayvan telef oldu

Hakkari'de ahırın çatısı çöktü: 2 hayvan telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu bir odunluk ve ahırın çatısının çökmesiyle 1 koyun ve 1 oğlak telef oldu, 6 keçi kurtarıldı. Olay sonrası Rayif Onat, büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti ve destek talep etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir odunluk ve ahırın çatısının çökmesi sonucu 1 koyun ve 1 oğlak telef olurken, 6 keçi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinde son yılların en yoğun kar yağışının ardından Akalın köyünde Rayif Onat'a ait odunluk ve ahır olarak kullanılan yapının çatısı, üzerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Onat, komşularından yardım istedi. Köy sakinlerinin yardımıyla enkaz altında kalan 6 keçi sağ olarak çıkarılırken, 1 koyun ile 1 oğlağın telef olduğu belirlendi. Çökme nedeniyle odunlukta muhafaza edilen ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

"10 yılın en ağır kışı mağdur etti"

Büyük mağduriyet yaşadığını belirten 4 çocuk babası Rayif Onat, ilçede son 10 yılın en çetin kış şartlarının yaşandığını ifade etti. Onat, "Yüksekova'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde karın yumuşamasıyla birlikte çatıdaki yük artınca çökme meydana geldi. Köylülerimizin desteğiyle hayvanlarımızı çıkarmaya çalıştık ancak iki hayvanımızı kaybettik. Eşyalarımız da enkaz altında kaldı. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Bölgede yoğun kar yağışı sonrası benzer olaylara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı