Hakkari'de ahırın çatısı çöktü: 2 hayvan telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir odunluk ve ahırın çatısının çökmesi sonucu 1 koyun ve 1 oğlak telef olurken, 6 keçi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinde son yılların en yoğun kar yağışının ardından Akalın köyünde Rayif Onat'a ait odunluk ve ahır olarak kullanılan yapının çatısı, üzerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Onat, komşularından yardım istedi. Köy sakinlerinin yardımıyla enkaz altında kalan 6 keçi sağ olarak çıkarılırken, 1 koyun ile 1 oğlağın telef olduğu belirlendi. Çökme nedeniyle odunlukta muhafaza edilen ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

"10 yılın en ağır kışı mağdur etti"

Büyük mağduriyet yaşadığını belirten 4 çocuk babası Rayif Onat, ilçede son 10 yılın en çetin kış şartlarının yaşandığını ifade etti. Onat, "Yüksekova'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde karın yumuşamasıyla birlikte çatıdaki yük artınca çökme meydana geldi. Köylülerimizin desteğiyle hayvanlarımızı çıkarmaya çalıştık ancak iki hayvanımızı kaybettik. Eşyalarımız da enkaz altında kaldı. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Bölgede yoğun kar yağışı sonrası benzer olaylara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - HAKKARİ