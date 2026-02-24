Haberler

Çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki minibüse zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki minibüse zarar verdi
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir binanın 7'nci katından düşen kar kütlesi seyir halindeki minibüsün tavanını çöktürdü. Olayda yaralanan olmadı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen kar kütlesi, seyir halindeki minibüse zarar verdi.

İpek Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde ilerleyen Şahap Aybar yönetimindeki 68 ET 560 plakalı minibüsün üzerine, bir binanın 7'nci katından kar kütlesi düştü. Olayda yaralanan olmazken, kar kütlesinin etkisiyle minibüsün tavanı çöktü, araç kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Şahap Aybar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken büyük bir gürültüyle karın üzerine düştüğünü belirterek, "Araç hareket halindeyken 7'nci kattan büyük bir kar kütlesi minibüsün üzerine düştü. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ancak aracım kullanılamaz hale geldi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
