Yüksekova'da Kamyonet 3 Tekerlekli Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Yüksekova'da Kamyonet 3 Tekerlekli Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetin arkadan çarptığı 3 tekerlekli yük motosikleti ikiye ayrıldı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı 3 tekerlekli yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere olay, öğlen saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 tekerlekli yük motosikletine arkadan çarptı. Çarpmayla yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü de yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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