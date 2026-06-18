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Yüksekova'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yüksekova'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Selahaddin Eyyubi Havalimanı Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların savrulduğu ve çevredeki vatandaşların hızla olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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