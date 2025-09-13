Haberler

Yüksekova'da iş kazasında genç operatör hayatını kaybetti

Yüksekova'da iş kazasında genç operatör hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kepçe operatörü Servet Arslan, şantiyede yaşanan bir iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Olay, Arslan'ın kepçesinin bakımını yaptığı sırada bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre genç operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Servet Arslan'ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
