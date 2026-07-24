Haberler

Yüksekova'da sara hastası fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da sara hastası fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddede yürürken fenalaşarak bayılan sara hastası, çevredekilerin ihbarı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddede fenalaşarak bayılan sara hastası, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşan sara (epilepsi) hastası bir kişi yere yığıldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine ilk müdahalesi yapılan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sara hastasını olay yerindeki müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

Türkiye'yi ağlatmıştı! Beklenen güzel haber geldi

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor