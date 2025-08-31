Yüksekova'da Feci Kaza: Sultanoğlu Ailesi Üyeleri Hayatını Kaybetti

Yüksekova-Van kara yolunda bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Sultanoğlu ailesinden beş kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yüksekova- Van kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu, Namide Sultanoğlu, Adem Sultanoğlu, Ada Hatice Sultanoğlu ve Nisanur Sultanoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Van kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçta bulunan Hasan Sultanoğlu, Namide Sultanoğlu, Adem Sultanoğlu, Ada Hatice Sultanoğlu ve Nisanur Sultanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, ailelerinin ikamet ettiği Akocak köyüne getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından Sultanoğlu ailesinin fertleri, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ederken, köyde büyük üzüntü yaşandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
