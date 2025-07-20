Yüksekova'da Başka Köpekler 21 Hindi ve Tavuğu Telef Etti

Yüksekova'da Başka Köpekler 21 Hindi ve Tavuğu Telef Etti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpekler bir vatandaşın kümesine girerek 21 hindi ve tavuğu telef etti. Olayın sahibi, köpeklerin kümesine dadandığını ve durumu yetkililere bildirmesine rağmen bu üzücü olayın yaşandığını ifade etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 21 hindi ve tavuk telef edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında ilçenin Eski Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Kartal isimli vatandaşın kümesine dadanan köpekler, 21 hindi ve tavuğu telef etti. Sabah üzücü olayla karşılaştığını belirten Hamit Kartal, "İki gündür burada köpeklerin olduğunu söylüyordum. Bu sabah kümese girerek 21 hindi ve tavuğumu telef etmişler. Çok üzücü bir durum. Ekiplere söylememe rağmen bu olayı yaşadık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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