Yüksekova'da Anız Yangını Korkutuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Öğle saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 5 saattir devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok toplu konutlar çevresinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Öğle saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Yangına, bölge halkının yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının, bölgedeki Pizok konutlarının üst kısımlarına doğru ilerlediği öğrenildi.

Yangının yerleşim yerine yaklaşması, bölge sakinlerinde endişeye neden oldu. Ekiplerin yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için canla başla çalıştığı bildirildi. Alevlerin yayılmaya devam etmesi, ekiplerin işini zorlaştırırken, bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - HAKKARİ