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Yüksekova'da Ahır Çöktü, Hayvanlar İçin Seferberlik

Yüksekova'da Ahır Çöktü, Hayvanlar İçin Seferberlik
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu köylüler ve itfaiye ekipleri yaralı hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Olayda 10 hayvan enkaz altında kaldı.

Yüksekova'da ahır çöktü: Köylüler ve ekipler hayvanlar için seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde bir ahırın çökmesiyle köylüler ve itfaiye ekipleri yaralı hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde ikamet eden Tekin Açıkel'in ahırında meydana geldi. Saat 03.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırın çatısı çöktü. Bu sırada içeride bulunan 10 büyükbaş ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Çökme sesini duyan köy sakinleri hızla olay yerine koşarak enkaz altındaki hayvanları kurtarmaya çalıştı. Köylüler, kendi imkanlarıyla bazı hayvanları dışarı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de kalan hayvanları kurtarıp güvenli bir alana taşıdı.

Bazı hayvanların yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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