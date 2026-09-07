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Yüksekova'da Ağaçlık Alanda Yangın

Yüksekova'da Ağaçlık Alanda Yangın
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki ağaçlık alanda çıkan yangın, köy sakinleri ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Köyün kırsalındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köy sakinleri ve bölgedeki askerler, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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