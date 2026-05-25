Haziran ayına günler kala 6 metre kar var! İş makinesi içinde kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziran ayına yaklaşılırken 6 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırıyor. Çığ tehlikesine rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde mayıs ayına yaklaşılırken kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Doski bölgesi, İkiyaka Dağları ve Mergezer Yaylası yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
