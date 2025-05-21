YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Gözaltına Alındı

YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Gözaltına Alındı
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YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Gözaltına Alındı
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Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un trafiğe kapalı yoldan geçişi sırasında polisle yaşanan tartışma sonucunda ters kelepçe ile gözaltına alınması sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı.

YRP Vezirköprü İlçe Başkanı'nın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına adli ve idari soruşturma

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Koç'un ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında Vezirköprü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle ilçede çeşitli kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar sırasında YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un trafiğe kapalı olan yoldan geçmek istemesi üzerine, görevli polis ve bekçilerle arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası Koç, ekipler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gözaltı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adli ve idari soruşturma

Konuya ilişkin Samsun Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan; Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu YRP Vezirköprü İlçe Başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konu ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Fatih Koç'un olay sonrası bir geceyi ilçe polis karakolundaki nezarethanede geçirdiği ve görevli güvenlik güçlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN KALYONCU - 3.Sayfa
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