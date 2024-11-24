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Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Araçları Kara Saplandırdı

Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Araçları Kara Saplandırdı
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri ve çekicinin müdahalesiyle araç kurtarıldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı araçlara zor anlar yaşatıyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Devecipınar köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak kara saplandı. Araç Jandarma ekiplerinin müdahalesi ve çekici yardımı kurtarıldı.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken Jandarma yetkilileri, herhangi bir aksaklık olmaması için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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