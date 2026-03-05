Uyuşturucu şüphelisi kovalamacada jandarmadan kaçamadı
Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen O.Y. isimli şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinde 90 gram bonzai maddesi ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu şüphelisi jandarma kovalamacasıyla yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipleri görüp kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Şüphelinin hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı