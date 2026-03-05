Haberler

Uyuşturucu şüphelisi kovalamacada jandarmadan kaçamadı

Uyuşturucu şüphelisi kovalamacada jandarmadan kaçamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen O.Y. isimli şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinde 90 gram bonzai maddesi ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu şüphelisi jandarma kovalamacasıyla yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipleri görüp kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor