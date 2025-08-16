Yozgat'ta Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, iki ilçe arasında uyuşturucu sevkiyatı yapan şahsın aracında ve evinde toplam 740.45 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Boğazlıyan, Sarıkaya Jandarma ekipleri ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan duyum üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Sarıkaya ilçesinden Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen A.B. 'nin seyir halindeki aracında 364.25 gram, ikametinde yapılan aramada ise 376.2 gram olmak üzere toplam 740.45 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
