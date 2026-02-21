Yozgat'ta jandarma, uyuşturucuya geçit vermiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. O.K. ve Y.E.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 gram Bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin hakkındaki adli işlemler sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı