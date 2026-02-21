Yozgat'ta jandarma, uyuşturucuya geçit vermiyor
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri 70 gram Bonzai ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. O.K. ve Y.E.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 gram Bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin hakkındaki adli işlemler sürüyor. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı