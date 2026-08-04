Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Kent merkezinde ve Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen A.M.B., H.E., Ö.Ç.A., A.C.B., F.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli bir otomobil ve metruk binada yapılan aramalarda; 6 parça halinde A4 sentetik kannabinoid, 4.10 gram sentetik kannabinoid ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı