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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda M.B. ve M.E. isimli 2 şüpheliye ait otomobil ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16,17 gram sentetik kannabinoid, 65 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira para, 2 ruhsatsız tüfek, 21 adet av fişeği, 141.09 likit uyuşturucu madde, 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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