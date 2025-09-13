Haberler

Yozgat'ta Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanan Sürücüye Ceza

Yozgat'ta Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanan Sürücüye Ceza
Güncelleme:
Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücüye 47 bin TL para cezası uygulandı ve ehliyeti 5 yıl süreyle alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde Jandarma personeli tarafından, Yozgat-Yerköy kontrol noktasında durdurulan aracın sürücüsünden şüphelenildi. Şüpheli M.K. dan kan ve idrar numunesi alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre şahsın MDMA (Sentetik Cannobioid-Bonzai) maddesi kullandığı tespit edildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı madde alarak araç kullanmak' maddesi uyarınca 47 bin 842 lira İdari Para Cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu. - YOZGAT

