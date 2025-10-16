Yozgat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Şefaatli ilçesi Paşaköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Şahiner idaresindeki traktör, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Osman Şahiner hayatını kaybederken, yaralanan römorktaki S.Ş. ise Şefaatli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YOZGAT