Yozgat'ta Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki otomobil geçtiğimiz gün Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programı ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Rüveyda Bayköse hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü M.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rektör başsağlığı diledi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programı ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Rüveyda Bayköse, Boğazlıyan- Sarıkaya karayolu üzerinde geçirdiği elim kaza neticesinde hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, hocalarına ve arkadaşlarına başsağlığı dilerim" dedi. - YOZGAT