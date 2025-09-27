Yozgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Yozgat merkeze bağlı Kuyumcu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(80) yönetimindeki BK QA 9769 yabancı plakalı Mercedes marka otomobil Şefaatli'den Yozgat merkez istikametine seyir halindeyken, Kuyumcu Köyü mevkiindeki kavşağa kontrolsüz çıkış yaptığı sırada Yozgat -Ankara istikametinde seyir halinde olan K.B.K.(21) idaresindeki 66 ABD 538 plakalı araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada 66 ABD 538 plakalı araç sürücüsü K.B.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.B.Ş. (11), K.K. (12), A. İ. Ü. (21) K.T.(17) isimli yolcular yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT