Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale istikametine giden Y.Ö. idaresindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Derebağ köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. yaralandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - YOZGAT