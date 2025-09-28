Haberler

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hafif ticari aracın kavun tezgahına çarpması sonucu devrildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale istikametine giden Y.Ö. idaresindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Derebağ köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. yaralandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - YOZGAT

