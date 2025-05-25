Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. B.G. yönetimindeki otomobil, aniden önüne çıkan diğer bir araca çarptı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre B.G. idaresindeki 71 EH 330 plakalı Opel marka otomobil, Sarıkaya Sanayi Sitesine seyir halindeyken aniden önüne çıkan Y.P. idaresindeki 66 LB 521 plakalı araçla çarpıştı. Kazada B.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans, yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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