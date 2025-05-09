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Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi. Arkasında şap makinası bağlı olan A.B. idaresindeki 60 AEG 963 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan F.Ö. ve İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.B. hayatını kaybederken, A.B. ve F.Ö. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla iligili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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