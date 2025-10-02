Haberler

Yozgat'ta Toprak Altından İnsan Kemikleri Çıktı

Yozgat'ta Toprak Altından İnsan Kemikleri Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından toprak altından insan kemikleri bulundu. Savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından kemikler toplatıldı ve adli tahkikat başlatıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprak altından çıkan insan kemikleri incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından insan kemikleri ortaya çıktı. Toprak kenarından görünen kemikler savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerince toplatıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.