Yozgat'ta Toprak Altından İnsan Kemikleri Çıktı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından toprak altından insan kemikleri bulundu. Savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından kemikler toplatıldı ve adli tahkikat başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprak altından çıkan insan kemikleri incelemeye alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından insan kemikleri ortaya çıktı. Toprak kenarından görünen kemikler savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerince toplatıldı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa