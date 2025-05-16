Yozgat'ta Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Yozgat'ta Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Yozgat'ta kontrolden çıkan bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tır şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çalatlı köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 27 ATB 563 plakalı Mercedes marka tır, Yozgat-Sorgun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - 3.Sayfa
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