Yozgat'ta Tarım İşçilerine Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uyarısı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde çalışan tarım işçilerini hırsızlık, dolandırıcılık ve anız yangınları konusunda bilgilendirdi.
Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından tarım işçileri, hırsızlık, dolandırıcılık ve anız yangınları olaylarına karşı bilgilendirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde çalışan mevsimlik tarım işçilerini, hırsızlık, dolandırıcılık ve anız yangınları olaylarına karşı bilgilendirdi. Jandarma ekipleri Yerköy ilçesinde tarım işçilerinin barındıkları alanlarda ve kahvehanelerde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. - YOZGAT