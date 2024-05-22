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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 96 Sikke ve 44 Obje Ele Geçirildi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde bir şüphelinin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yozgat'ta bir şüphelinin evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde M.Ü. isimli şahsın evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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