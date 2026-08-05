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Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 200 Kilogram Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 200 Kilogram Ele Geçirildi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 440 bin TL olan 1 ton 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak tütün ele geçirildi.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilere ait adres ve otomobillerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 440 bin olan 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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