Yozgat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çekerek ilçesi Özükavak köyü mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çekerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı