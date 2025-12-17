Apartman bahçesine düşen araçta 4 kişi yaralandı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde kontrolden çıktı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve araçta bulunan B.Ç.Ş, M.Ç. ve N.E.V. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. - YOZGAT