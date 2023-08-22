12 kişinin can verdiği otobüs kazasının ardından uzmanlar uyardı: Emniyet kemeri takılsaydı bu kadar can kaybı olmazdı
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Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Acı olay ülkeyi yasa boğarken şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği öne sürüldü. Soruşturma sonucu beklenirken uzmanlar ise yolcuların emniyet kemeri takmaları durumunda can kaybının daha az olabileceğini belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gece yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi can verdi. Kazanın nasıl olduğu araştırılırken şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı. Öte yandan uzmanlar ise yolcu otobüslerinde firmaların emniyet kemeri kontrolü yapması gerektiğini belirtip, "Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Firmalar kemer kontrolü yapmıyor" yorumunu yaptı.
Biri ağır 19 kişinin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi. Öte yandan kazanın sebepleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor. Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, "Otobüslerde zorunlu olan emniyet kemeri kullanımı, neredeyse tüm kaza sebeplerinde ölümleri yüzde 60 önlemektedir. Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Firmalar kemer kontrolü yapmıyor" dedi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken, sürücünün kalp krizi geçirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Şoförün kalp krizi geçirip geçirmediği yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, ortadaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek" açıklamasını yaptı.