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Yozgat'ta Modifiye Araçlar ve Yüksek Sesli Müzik Kontrolü

Yozgat'ta Modifiye Araçlar ve Yüksek Sesli Müzik Kontrolü
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve modifiye araçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi. Şehir merkezinde yapılan uygulamada 255 kişi ve 60 araç sorgulandı, çeşitli ceza işlemleri uygulandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve modifiye araçlara yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde araç ve motosiklet kullanımını önlemeye yönelik olarak şehir merkezinde uygulama yapıldı.

255 kişi ve 60 araç sorgulandı. 3 araca yüksek sesli müzik yayınından, 1 araca abartı egzoz kullanmaktan, 1 motorsiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 araca diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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