Yozgat'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 19 TL 037 plakalı otomobil, Alaca-Aydıncık yolu Baydiğin beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Aracın devrilmesi sonucu sürücü ile araç içindeki F.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT