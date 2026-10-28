Yozgat'ta merada hayvan otlatan 19 yaşındaki genç yıldırım kurbanı oldu

Yozgat'ta merada hayvan otlatan 19 yaşındaki genç yıldırım kurbanı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde merada hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek, jandarma inceleme başlattı.
Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde arazide küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Beyvelioğlu köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'ın üzerine aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Gültekin'in cenazesinin bugün Beyvelioğlu köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.