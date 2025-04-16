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Yozgat'ta Lüks Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde lüks bir BMW marka araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak refüje savruldu. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde takla atarak refüje savrulan lüks araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Beyazıtkaçağı köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen BMW marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek durabilen araçta bulunan sürücü A.K., S.K. ve A.K. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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