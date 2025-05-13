Yozgat'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.C. yakalanarak tutuklandı.
Yozgat'ta kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, Boğazlıyan ve Yenifakılı Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay cezası bulunan K.C. isimli şahıs yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan K.C. tutuklanarak Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa