Yozgat'ta Kenevir Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 25 kök kenevir bitkisi, 960 gram kubar esrar ve 12 gram reçine esrar ele geçirildi. 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerince, Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşılı Köyünde dere yatağı içinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri F.B., H.K., O.A. ve F.E. isimli 4 kişiyi arazide suçüstü yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa