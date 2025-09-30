Haberler

Yozgat'ta Kenevir Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 25 kök kenevir bitkisi, 960 gram kubar esrar ve 12 gram reçine esrar ele geçirildi. 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi, kubar esrar ve reçine esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerince, Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşılı Köyünde dere yatağı içinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri F.B., H.K., O.A. ve F.E. isimli 4 kişiyi arazide suçüstü yakaladı.

25 kök kenevir bitkisi, 960 gram kubar esrar ve 12 gram reçine esrar ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
