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Yozgat'ta Kayıp Hasan Koç'un Kafatası Parçası Bulundu

Yozgat'ta Kayıp Hasan Koç'un Kafatası Parçası Bulundu
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 9 Haziran 2024'ten beri kayıp olan Hasan Koç'a ait olduğu düşünülen kafatası parçasına ulaşıldı. Arama çalışmaları kapsamında bulunan kafatası, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 9 Haziran 2024 tarihinden beri kayıp olan Hasan Koç'a ait olduğu düşünülen kafatasına ulaşıldı.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik Köyü'nde 9 Haziran 2024 tarihinden beri kayıp olan Hasan Koç'un bulunmasına yönelik arama çalışmaları yapılmıştı. Çalışmalar sonucunda Çorakdere mevkiinde Hasan Koç'a ait olduğu düşünülen kafatası parçasına rastlandı. Numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Numunelerin Hasan Koç'a ait olup olmadığı Adli Tıp'tan gelecek sonucun ardından belli olacak. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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