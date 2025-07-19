Yozgat'ta Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ta Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Aydıncık ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler de katılıyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kayıp vatandaşı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Aydıncık ilçesi Baştürk köyünde ikamet eden alzaymır hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Durak Ünal 14 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren aranıyor.

Arama çalışmalarına Yozgat AFAD 13, Kayseri 3, Sivas 8, Nevşehir 4, Çorum 2, Kırşehir 3 personel ile katılırken 15 jandarma personeli, 1 iz takip, 1 kadavra köpeği, 6 dron ve ekibi ile köylüler katılıyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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