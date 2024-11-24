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Yozgat'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Yozgat'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaybolan 27 adet büyükbaş hayvan, Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma, bölgede hayvan sahiplerini hırsızlık tehlikesine karşı bilgilendirdi.

Yozgat'ta hayvancılık yapan bir kişinin kaybolan büyükbaş hayvanları Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Dedefakılı Beldesi Belkaya Mahallesi'nde hayvancılık yapan İ.Y. isimli kişi 27 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 27 adet kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca Jandarma ekipleri bölgede yaşayan hayvan sahiplerine hayvanlarına sahip çıkmaları konusunda ve hırsızlık tehlikesine karşı bilgilendirme çalışması yaptı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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